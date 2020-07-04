Bakan Koca'dan sosyal mesafe kuralına uymayan düğüncülere uyarı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Bursa örneği vererek, sosyal mesafe kuralına uymayan düğüncüleri uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilen Bursa'daki sokak düğün görüntülerinden örnek vererek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler.”

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