Hakkında 185 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü 3 yıl sonra Bursa'da yakalandı

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)HAKKINDA örgüt kurmak, dolandırıcılık ve bilişim suçundan 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Muharrem Ulukuş, 3 yıl sonra Bursa´da yakalandı.<br>Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Ekipleri, örgüt kurma, dolandırıcılık ve bilişim uçlarından hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muharrem Ulukuş´un Bursa´da saklandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ulukuş´un Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Mahallesi´nde bir evde saklandığı bilgisi üzerine ekipler teknik takip başlattı. Sokağı ablukaya alan ekipler Muharrem Ulutaş´ı saklandığı eve baskın yaparak kıskıvrak yakaladı.<br>Hakkında 185 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 3 yıldır kaçtığı öğrenilen Ulutaş´ın emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-07-05 08:53:56<br>
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