Dansözlü iş yeri açılışı koronayı unutturdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın üzerine basa basa Bursa'da korona vakalarının arttığını ifade etmesine rağmen, vatandaşların duyarsızlığı tepki çekiyor. Düğün, dernek derken, sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı bir iş yeri açılışında davul zurna çalıp, dansöz oynatılması kısa sürede sosyal medyada tepkiye sebep oldu.

Bursa'da düğün dernek, kına eğlencesi asker uğurlaması derken, korona virüs vakalarının artması sonucu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da özel olarak Bursalıları uyardı. Ancak uyarılara kulak asmayan vatandaşlar kadar işverenler de açılışların hıncahınç dolması için dansöz çağırmayı ihmal etmedi. Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki bir çanta dükkanının açılış töreninde davul zurna çalınıp, dansöz oynatıldı. Dansözü görüp, müziğin sesini duyan çevredeki vatandaşlar ise iş yeri önünde kalabalık oluşturdu. Sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Kısa sürede yayılan görüntü, sosyal medyada büyük tepkilere sebep oldu.

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