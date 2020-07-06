Göksu deresi zehir akıyor

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde çevre kirliliği yaşanıyor. Uludağ’ın eteklerinden gelenek Kayapa ve civar köylerinden geçen Göksu Deresi'ne, Kayapa Sanayi’de bulunan fabrikaların artıklarını bırakması sebebiyle çevre felaketi yaşanıyor. Kötü koku mahalle sakinleri ile yoldan geçenleri rahatsız ediyor.

Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde oturan mahalle sakinleri, sadece kendilerini değil, dere yatağının geçtiği bölgede yaşayan insanların kötü kokudan rahatsız olduklarını söylediler. Kayapa Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrikaların atıklarını dereye bırakmaları sonucundan dereden yayılan pis kokudan dolayı evlerinin camlarını açamaz duruma geldiklerini dile getiren mahalle sakinleri, “Deremizde balıklar, kurbağalar ve diğer canlılar yaşıyordu. Şimdi ise, hep çöplük, hem de fabrika atıkları yüzünden pis koku yayılıyor” dediler.

Derenin ıslah edilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliği'ne müracat ettiklerini söyleyen mahalle sakinleri, “Ancak bugüne kadar dere ile ilgili ıslah çalışması olmadı. Binlerce insan, dereden yayılan adeta lağım konusunu andıran pis kokudan dolayı duramıyor. Korana virüsten değil, kolera yüzünden öleceğiz. Bir an önce derenin ıslah edilmesini istiyoruz. Herhangi bir adım atılmazsa mahalle sakinleri çevre eylemi yapacak" dediler

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