Gölyazı Kültürevi onarılıyor

Nilüfer Belediyesi’nin, aslına uygun bir şekilde restore ederek kültürevi olarak faaliyete geçirdiği Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi’nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalarının ardından kültürevi, yenilenmiş haliyle çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Nilüfer Belediyesi, harabe haldeyken restore edip 2014 yılında kültürevine dönüştürdüğü Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi’nde, 6 yıl aradan sonra bakımonarım çalışmaları başlattı. 19. yüzyılın ikinci yarısında, azınlığı oluşturan Rum vatandaşlar tarafından yaptırıldığı tahmin edilen ve Anadolu Rum Ortodoks kiliselerinin özgün örneklerinden biri olarak kabul edilen Aziz Panteleimon Kilisesi, 6 yıldır Gölyazı’da çeşitli kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kendine özgü mimarisiyle Gölyazı’ya ayrı bir değer katan ve ziyaretçilerin uğrak yeri olan Kültürevi, restorasyonun ardından geçen zaman içinde; yağmur, kar, sıcaklık değişimleri, UV ışınlar, rüzgar gibi iklimsel etkilere maruz kalınca bir takım fiziksel bozulmalar oluşmuştu. Yapının iç ve dış görüntülerinde, ahşap elemanlarda çatlak ve deformasyonlar, görülmesi üzerine Nilüfer Belediyesi burada onarım ve bakım çalışmaları başlattı. Çalışma kapsamında tarihi yapıdaki aşınmış ve zarar görmüş bölümler temizlenip onarıldı.

Bir süredir yoğun bir şekilde devam eden onarım çalışmalarını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de yerinde inceleyerek bilgi aldı. Erdem, bakım onarım çalışmalarının ardından Gölyazı Kültürevi’nin yenilenmiş haliyle yeniden hizmete gireceğini söyledi. Korona virüs sebebiyle kabalık ortamların oluşmaması için bir süre daha geniş katılımlı etkinlikler yapamayacaklarını kaydeden Başkan Erdem, “Salgınla mücadelede başarıya ulaştığımızda yine sanatseverlerle bir araya geleceğiz, etkinliklerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” dedi.

Nilüfer Belediyesi ayrıca Gölyazı Kültürevi’nin hemen yanında bulunan Göl Yazıevi’nde de bakımonarım çalışması yapıyor. Bugüne kadar edebiyat dünyasından pek çok değerli ismi ağırlayan Göl Yazıevi, bakımonarım çalışmalarının ardından yazar konuklarını ağırlamaya devam edecek.

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