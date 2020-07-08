Bursa'da 1 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi

<br>Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram metamfetamin ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.G., C.T., E.Y., E.K., H.K. ve O.D.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Dün sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda, şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 1 kilo 200 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, bir miktar esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. <br>2'Sİ TUTUKLANDI, 4'Ü ADLİYEDE<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından dün şüphelilerden F.G. ve C.T., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 şüpheli de bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN<br>2020-07-08 13:25:33<br>
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