BEBKA’dan eğitime 7,4 milyon TL destek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 'Güdümlü Proje Desteği' kapsamında desteklenecek Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin imza töreni gerçekleştirildi. Nitelikli insan kaynağı temini açısından önem taşıyan projeye ajansın katkısı yaklaşık 7,4 milyon lira olacak.

İmza töreni açılışında Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim birer konuşma yaparak Mesleki Eğitim Merkezi Projesi'nin önemini anlattılar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde onaylanan Eskişehir Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi Projesinin imza töreninde konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, “Bizler kalkınma ajansı olarak bölge illerimizde, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te, çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar 10 yıllık süreçte Eskişehir ilinde 102’ye yakın mali destek projesi destekledik. Bunlar eş finansmanla beraber yaklaşık 54 milyon liraya yakın hibe sağlanmış oldu. Eskişehir için fuar ve kongre merkezi bir ihtiyaçtı. 9,3 milyon liraya hayata geçen projeye bizler BEBKA olarak 7,4 milyon lira destek sağladık. Buda Eskişehir açısından çok ciddi bir kazanım oldu” dedi.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “İhracatı arttıracağız dedik, ihracatla ilgili bütün argümanları Eskişehir’de sanayicimizin hizmetine sunacağız. Sanayicilerimizin temel problemi nitelikli işgücü aranan eleman yetiştirilmesiyle ilgili olan konuydu. Mesleki Eğitim Merkezi Projemiz bu yüzden çok önemli bir projedir. Başta BEBKA olmak üzere Valiliğimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyor yatırımın Eskişehir’imize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız,“Meslek eğitimle alakalı her çalışmayı her projeyi ülkemizin gelişmesine yapılmış bir yatırım olarakgörüyoruz. Ve bu konuda elimizden gelen her ne varsa firmalarımızın hizmetine sunmak için gayret gösteriyoruz.”diye konuştu.

Nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılanacak

Proje sahipliğini Eskişehir Sanayi Odası'nın üstlendiği Mesleki Eğitim Merkezi Projesi'nde, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje ortağı, Arçelik A.Ş ise iştirakçi olarak yer adı.CNC, Endüstriyel Otomasyon, Kaynak Teknolojileri, Plastik İşleme ve Endüstriyel Tasarım konularında bölge gereksinimlerini karşılayabilecek, modern ve işlevsel bir merkez olması planlanan projeye BEBKA’nın güdümlü proje desteği kapsamında 7,4 milyon TL kaynak aktarılacak. Toplam bütçesi 9,85 milyon TL olan proje 24 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Eskişehir ve bölgesanayisinin en büyük sorunu olan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak olan proje sayesinde toplam 13 atölye kurulacak.

İmza törenine Eskişehir Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ayyıldız, Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Osmangazi Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıfat Edizkan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven,KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, TSE İl Müdürü İsmail Kaynarca, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Sertsöz ile protokol üyeleri katıldı.

