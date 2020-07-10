Bursa'da yangın...Çamlar yanmadan söndürüldü

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın çam ağaçlarına sıçramadan söndürüldü.

Gemlik Büyükkumla yolu 6 nolu Cadde üzerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, alevler çalılık alanda etkili oldu. Bir saate kontrol altına alınan yangınla alakalı jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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