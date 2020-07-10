Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren, tutuklandı (2)

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SEMİHA YILDIRIM'A HAKARET EDEN ÖZEREN TUTUKLANDI

Bursa'da, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İYİ Partili Levent Özeren (55), çıkarıldığı mahkemece 'Cumhurbaşkanına hakaret' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından ayrı ayrı tutuklunarak, cezaevine gönderildi.Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-07-10 22:03:56



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