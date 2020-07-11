Bisikletin direksiyonu bacağına saplandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, dengesini kaybederek düştüğü bisikletin direksiyonu bacağına saplanan Kayra A. (13), hastaneye kaldırıldı.
İnegöl ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde sabah saatlerinde bisiklet süren Kayra A., dengesini kaybederek yere düştü. Devrilen bisikletin direksiyonu, çocuğun bacağına saplanırken, durumu gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, direksiyonu keserek, yaralı çocuğu kurtardı. Ambulansa bindirilen yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-07-11 12:45:45
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