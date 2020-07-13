Mahalle meydanında yeğenini öldürdü



Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde Salih D. (63), taşkınlık yapan yeğeni Ahmet Top'u (39), mahalle meydanında çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Gemlik ilçesi kırsal Şahinyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Ablasının oğlu Ahmet Top'un mahalle meydanında taşkınlık yaptığını, burada bulunan marketin camlarını kırdığını duyan Salih D., yanına gitti. Salih D. ile Ahmet Top arasında burada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine eve gidip av tüfeğini alan Salih D., yeğeni Ahmet Top'a ateş etti. Ahmet Top kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Top'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Salih D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2020-07-13 10:42:15



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