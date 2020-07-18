Motosikletin yayaya çarptığı kaza, kamerada

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA, (Bursa), 0(DHA)BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen A.U. adlı kadına motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Mustafakemalpaşa ilçesi Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen A.U.´ya, ilçe merkezine giden 16 ACJ 74 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet, park halindeki bir araca çarparak durdu. Kazanın ardından kaçan sürücü, kısa süre sonra geri geldi. Yaralanan kadın ise gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2020-07-18 10:46:03
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