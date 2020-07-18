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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor

İHA

Toprak Büyükşehir’le bereketleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda Tarım A.Ş. tarafından üreticiyle buluşturulan yaban mersini fidelerinde hasat başladı.
Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle yüksek verimli hayvan ırklarının temini, kaliteli fide, fidan ve tohumluk dağıtımı, ekipman destekleri başta olmak üzere her alanda çiftçilerin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım A.Ş. öncülüğünde geliştirdiği farklı projelerle üretici katma değeri yüksek alternatif ürünlerle tanışıyor. Yaban mersini, ahududu, aronya, kurt üzümü (gojiberry), çilek ve lavanta gibi katma değeri yüksek ürünleri Bursa tarımına kazandıran Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 10 bin, bu yıl ise 75 bin adet yaban mersini fidanını üretici ile buluşturmuştu. Bu yıl güz döneminde de 75 bin fidanı çiftçiye ulaştırmayı amaçlayan Tarım A.Ş.’ye 250 bin adetlik talep gelmesi Bursalı üreticilerin alternatif ürünlere olan ilgisini de gözler önüne serdi. Fidan maliyetlerinin yarısının Büyükşehir tarafından karşılandığı, kalan yarısının ise ikiye bölünerek, ilkinin ikinci hasattan sonra, diğerinin ise üçüncü hasattan sonra alındığı proje kapsamında, Tarım A.Ş.’nin desteği sahada da devam ediyor. Uzman teknik ekiple ekili alanları gezip, çiftçilere teknik destek sağlayan Tarım A.Ş. hasattan paketlemeye, satıştan pazarlamaya kadar her alanda çiftçiye destek vermeye devam ediyor.
Hasat başladı
Tarım A.Ş’nin destekleriyle kurulan ve 350 dekar alanla Türkiye’nin en büyük toprakta ekili yaban mersini bahçelerinin bulunduğu İnegöl’ün Tuzla Mahallesi’nde yaban mersini hasadı başladı. Sadece bu yılki desteklerle yaban mersini ekili alanın Bursa genelinde 1500 dekarı bulması hedeflenirken, hasat törenine Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ve Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullan Bingül de katıldı. Başkanvekili Çelik ve Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de bahçeyi gezip, yaban mersinlerini dalından topladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, sanayisi ve turizmi ile oldukça iyi noktada olan Bursa’nın Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle son yıllarda tarımda da geçmişteki hak ettiği noktayı yakaladığını ve geçmeye başladığını söyledi. Bursa’da geleneksel olarak yetiştirilen ürünlerin yanında Tarım A.Ş.’nin de destekleriyle katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi noktasında da önemli bir başarı sağlandığını ifade eden Çelik, “Bu tür mahsullerin yetiştirilmesi noktasında hep destek verdik ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Özellikle pandemi sürecinde tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. İnşallah bu desteklerimizle Bursa olarak çok daha farklı bir konuma geleceğiz. Emeklerinden dolayı çiftçilerimize teşekkür ediyorum ve verimli bir hasat dönemi diliyorum” dedi.
Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel de Bursa’nın aslında bir tarım şehri olduğunu 90’dan fazla meyve ve sebzenin bu topraklarda yetiştirildiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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