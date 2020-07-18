Bursasporlu basketbolcu toprağa verildi

Yeşilbeyazlıların basketbol oyuncusu, son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybettiği açıklanan Frutti Extra Bursaspor altyapı oyuncusu Kadir Buğra Acar, Yunuseli Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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