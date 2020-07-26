Yalnız yaşayan adam evde ölü bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tek başına yaşadığı öğrenilen yaşlı adam evinde ölü bulundu.
İlçe merkezi orta mahallede yaşayan İlhan Turgut (65) evinde ölmüş halde bulundu. Tek başına yaşadığı öğrenilen adamın cenazesi, savcılığın talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.
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