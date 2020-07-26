Fabrika çatısında çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA'da tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 1'nci Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Tekstil fabrikasının çatı kısmında çıkan yangında yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-07-26 18:11:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.