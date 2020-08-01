Kamyon kasasında çocukların tehlikeli yolculuğu

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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da 5 çocuğun kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kurban Bayramı nedeniyle trafik ekiplerinin, sürücülere trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunmasına karşın bazı vatandaşlar tedbirsiz davarınyor. Bursa merkezden, Kestel ilçesine doğru Ankara yolu üzerinde ilerleyen 16 LUN 34 plakalı kamyonun kasasında yasak olmasına rağmen 5 çocuk seyahat etti. Güvenlik önlemi olmayan çocukların, kamyonun kasasında rahatça dolaşıp, ellerini bırakıp dengede kalmaya çalıştıkları görüldü. Ayrıca kamyondan, küçük taşların da döküldüğü dikkat çekti. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2020-08-01 11:17:54



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