Bipolar bozukluğu olan genç kız, camları kırdığı camiden zorla çıkarıldı



Derya EVRENMuammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da bipolar bozukluğu olan Nazlı K. (29), girdiği camide camları kırıp, vazoları devirdi. Tüm çabalara rağmen camiden çıkmaya ikna olmayan genç kız, polis tarafından zorla sedyeye yatırılarak, hastaneye götürüldü.

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi´ndeki Merkez Camisi´ne, Kurban Bayramı'nın birinci günü gelen Nazlı K., önce caminin kapısını tekmeledi. Ardından da kapının camını kırıp, içeri girdi.

Camları kırıp, vazoları deviren Nazlı K.'ye, vatandaşlar engel olmak istedi. Ancak ne vatandaşlar ne de haber verilmesi üzerine gelen cami görevlileri, genç kızı sakinleştiremedi. Tüm çabalara rağmen camları kırmaya devam eden genç kız, gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek dışarı çıkarılmak istendi. Nazlı K. ise, "Burası benim bölgem, bölgemi terk etmeyeceğim. Burada olmak benim kalbimi sıkıştırıyor ama çıkmayacağım" diye yanıt verdi.

Sağlık görevlilerinin girişimi de yanıtsız kalınca, Nazlı K., polis ekiplerince zorla sedyeye yatırılarak, camiden çıkarıldı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan Nazlı K.´yi tanıdıklarını söyleyen vatandaşlar, genç kızda bipolar bozukluğu olduğunu, dönem dönem sinir krizi geçirdiğini anlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN, Muammer İRTEM

2020-08-02 12:14:26



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