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        TÜPRAŞ işçilerinin taşındığı servis otobüsü seyir halindeyken alev aldı; o anlar kamerada

        BURSA'nın Orhangazi ilçesi Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında, Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) işçilerinin taşındığı servis otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 01:18 Güncelleme: 09.04.2024 - 01:20
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        TÜPRAŞ işçilerinin taşındığı servis otobüsü seyir halindeyken alev aldı; o anlar kamerada
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesi Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında, Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) işçilerinin taşındığı servis otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen olayda; otobüs yangın sonrası hurdaya dönerken, dumandan etkilenen 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Orhangazi Tüneli dumanın tahliye edilmesi için trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli çıkışında meydana geldi. Kocaeli'den aldığı 40 TÜPRAŞ işçisiyle İzmir'e gitmekte olan Yüksel Duran yönetimindeki 31 ACR 055 plakalı servis otobüsü, Orhangazi Tüneli çıkışında bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Dumanı fark eden şoför otobüsü emniyet şeridine çekerek işçileri tahliye ederken, alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürüldü. Otobüsün demir yığınına döndüğü olayda, dumandan etkilenen 16 kişi ise sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        OTOBÜSÜN YANMASI KAMERAYA YANSIDI, TÜNEL DUMAN TAHLİYESİ İÇİN KAPATILDI

        Öte yandan otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Orhangazi Tüneli dumanın tahliye edilmesi için trafiğe kapatıldı. Otoyolda Bursa istikametine doğru kilometrelerce kuyruk oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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