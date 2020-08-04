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Hamza'nın ölümüne neden olan kardeşlere 'ağırlaştırılmış müebbet' isteniyor

DHA

Hamza'nın ölümüne neden olan kardeşlere 'ağırlaştırılmış müebbet' isteniyor


Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)BURSA'nın Gürsu ilçesinde pazarda çıkan kavgada Hamza Acan'ı (17) darbederek ölümüne yol açan tutuklu 4 kardeşten, İ.S (13), Murat S. (15) ve Ramazan S. (17) hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. 3 kardeş hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kardeşlerden Mustafa S. (22), hakkındaki dosya yaşının büyük olması nedeniyle ayrılırken, 4 kardeş de suçlamaları kabul etmedi. Ayrıca görgü tanığı Ömer Ş.'nin 3 kere ifade değiştirdiği de iddianamede yer aldı.
Olay, 15 Temmuz günü, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi, Hekimler Sokak'taki pazar yerinde meydana geldi. Pazar esnafı Suriye uyruklu Hamza Acan ile sebze satan Murat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Murat S.'nin kardeşleri İ.S., Ramazan S. ve Mustafa S.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kardeş, Hamza Acan'ı darbetti. Aldığı darbelerle düşen Hamza, başını yere vurdu. Bu sırada çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. 
Murat S. olay yerinde kalırken, 3 kardeşi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başını çarpması nedeniyle ağır yaralanan Hamza Acan, yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hamza, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
4 KARDEŞ TUTUKLANDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kaçan 3 kardeşi de yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla kısa sürede yakalanan İ.S., Ramazan S. ve Mustafa S. (22) de sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  
'MÜŞTERİYE NEDEN BÖYLE DAVRANIYORSUN?' KAVGASI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hamza Acan'ın ölümü ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede taraflar arasında çıkan tartışmanın, müşteriye karşı yapılan davranış nedeniyle çıktığı yer aldı. İddianameye göre olay günü kavga şöyle gelişti:
"Kimliği tespit edilemeyen Suriyeli bir kadın, Murat S.'nin bulunduğu tezgaha gelerek, domateslerle ilgili pazarlık yaptı ve saat 20.00'de yeniden geleceğini belirterek ayrıldı. Müşteri, akşam saatlerinde yeniden gelerek pazarcılar tarafından hazırlanan domatesleri beğenmediği için almaktan vazgeçti. Bunun üzerine Murat S., 'Almıyorsan çek git' dedi. Kadının olay yerinden ayrılmasının ardından karşı tezgahtaki Hamza Acan, 'Neden bu şekilde davranıyorsun?' diye tepki gösterdi. Murat S. ise Hamza Acan'a 'Sana ne, sen işine bak' diye cevap verdi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Murat S., Hamza Acan'a yumruk attı. Hamza Acan ise eline geçirdiği boş plastik sebze kasasını Murat S.'ye fırlattı. Murat S. ise, yerden parke taşı alarak Hamza Acan'a saldırdı. O esnada kavgaya Murat S.'nin kardeşleri Ramazan S., İ.S. ve Mustafa S. de dahil oldu. İ.S. yerden aldığı parke taşı ile Hamza Acan'ın kafasına 2-3 kez vurdu. Aynı anda Ramazan S. ve Mustafa S. de tekme ve yumruklarla Hamza Acan'ı darbetti. Hamza Acan, aldığı darbelerin ardından kendini kaybederek, tanık Müşerref S.'nin kucağına düştü. Ardından olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edilen Hamza Acan, hayatını kaybetti." 
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
İddianamede ayrıca tutuklu 4 kardeşin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri belirtilerek, SSÇ (Suça Sürüklenen Çocuk) Murat S.'nin ifadesine yer verildi. İfadesinde olay gelişimini aynı şekilde anlatan Murat S., kavganın devamı için şunları söyledi: 
"Ben 'Seni ilgilendirmez' deyince, üzerime yürüyüp yumruk salladı. Ben de yüzüne yumruk attım. Bana boş plastik kasayı attı. Kasa karnımın sol tarafına geldi. Daha sonra araya girip ayırdılar. Hamza yere düştü. Sinir krizi geçirdiğini düşündüm. Kendisine hafif şekilde yumruk attım. Herhangi bir yere çarpmadı. Baygınlık geçirirken yere düştü. Bu şekilde yere düşerken kafasını çarpmış olabilir. Suçlamaları kabul etmiyorum."
GÖRGÜ TANIĞI 3 KEZ İFADE DEĞİŞTİRDİ 
Olayın görgü tanığı olan ve üç defa ifade değiştiren Ömer Ş., Hamza Acan'ın tedavisi devam ederken verdiği ifadesinde 'Umut' olarak tanıdığı Murat S. ile Acan'ın tartıştıklarını gördüğünü, ayırmak için araya girdiğini, iki eliyle tarafları birbirinden uzaklaştırdığı sırada Murat S.'nin Hamza Acan'a yumrukla bir kez vurduğunu, ancak neresine vurduğunu görmediğini, bunun üzerine ise Acan'ın sendelemesinin ardından yere düşerken vatandaşlar tarafından tutulduğunu söyledi. 
HAMZA'NIN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İFADE DEĞİŞTİRDİ 
Hamza'nın ölümünden sonra ifadesini değiştiren Ömer Ş., ölüm olmadığı için olayı tam anlatamadığını, tutuklu kardeşlerle uzaktan akraba olduğunu ve kendisinin de pazarcılık yaptığını belirterek, "Olay günü Murat S. ile Hamza arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmayı ayırmak için aralarına girdim. İtekleyerek ayırdım. Bu sırada Hamza, boş plastik sebze kasasını Murat S.'ye fırlattı. Ancak kasa Murat S.'ye isabet etmedi. Murat S. parke taşı alarak Hamza'nın üzerine doğru yürüyünce araya girerek engelledim. Murat S., Hamza'nın boynuna yumrukla sert biçimde vurdu. Hamza sendeledi, yere düşmedi.  Bu sırada İ.S. parke taşını alarak Hamza'ın kafasına 2-3 defa vurdu. Tekrar İ.S.'nin önüne geçerek başka vurmasını engelledim. Ramazan S. de Hamza'ya tekme tokat darbeleriyle vurmaya başladı. Hamza'yı kurtarmaya çalışırken Mustafa S. de gelip vurmaya başladı. Hamza yere doğru düşerken Müşerref S. tuttu. Yavaşça yere yatırdı. Hemşire olduğunu söyleyen bir kadının ilk müdahaleyi yaptığı Hamza, daha sonra hastaneye kaldırıldı" dedi. 
TEKRAR İFADE DEĞİŞTİRDİ: İLK İFADEM DOĞRU
4 kardeşin tutuklanmasının ardından yeniden savcıya ifade veren Ömer Ş., ilk ifadesinin doğru olduğunu söyledi.
Öte yandan Hamza'nın kesim ölüm nedeninin belirleneceği rapor Adli Tıp Kurumu'ndan beklenirken, Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nce önümüzdeki günlerde duruşma yapılacak.
SOSYAL MEDYADAN TÜM TANIKLARA ÇAĞRI
Hamza'nın yakınlarının ise, bütün tanıkların ardından pazarlık yapan Suriyeli kadını sosyal medya hesaplarından çağrı yaparak mahkemeye gelmesini ve ifade vermesini istedikleri öğrenildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEĞİYLE DAVA AÇILDI
Bursa E Tipi Cezaevi´nde bulunan tutuklu Murat S., İ.S., ve Ramazan S. hakkında 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Savcı tarafından yaşı büyük olan Mustafa S. (22), hakkındaki dosya ise ayrıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR
2020-08-04 16:00:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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