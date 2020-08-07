Bursa'da amatör futbolun kalbinde köklü dönüşüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da amatör futbolun kalbinde köklü dönüşüm

İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgesel ve amatör lig maçlarının yanı sıra okul müsabakalarına da ev sahipliği yapması nedeniyle amatör futbolun kalbi olarak bilinen Atıcılar 1 sahasında zeminin sil baştan yenilenmesi çalışmalarına start verdi.

Bursa'da amatör futbolun kalbinde köklü dönüşüm

Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgesel ve amatör lig maçlarının yanı sıra okul müsabakalarına da ev sahipliği yapması nedeniyle amatör futbolun kalbi olarak bilinen Atıcılar 1 sahasında zeminin sil baştan yenilenmesi çalışmalarına start verdi.
Bursa'nın sporda da marka kent olması hedefiyle eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve tesis binaları, her branşa özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında alt liglere verilen arayı da fırsat bilip, mevcut spor tesislerinde başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bursa’da amatör sporun adeta kalbinin altığı yer olan Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki Atıcılar Spor Tesisi de kapsamlı bir bakıma alındı. Yapılan çalışmalarla 1, 2 ve 3 numaralı sahalarda güvenlik zafiyetini ortadan kaldıracak şekilde muhtelif yerlerde girişçıkış kapıları oluşturuldu. Acil girişçıkış kapılarının, yedek kulübelerin ve rakip seyirci tribünü girişçıkış demir doğrama kapıları yenilendi. Sporseverlerin antrenman ve müsabakaları daha rahat izleyebilmesi adına seyirci tribünlerinin yanları ve arkaları kapatıldı. Böylelikle taraftarlar kış aylarında da yağış ve soğuğa maruz kalmadan takımlarına konforlu bir ortamda destek verme imkanına kavuşurken, Spor Toto Teşkilatının da verdiği destekle şimdi de Atıcılar 1 sahasında zeminin sil baştan yenilenmesi çalışmasına başlandı.
6 ayda 1055 resmi maç
Atıcılar Sahası’ndaki zemin yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışmalar hakkında Fen İşleri Daire Başkanı Hakan Bebek’ten bilgi aldı. Bir taraftan Bursa’ya yeni spor tesisleri kazandırırken, diğer taraftan da özellikle amatör spor kulüplerinin faydalandığı mevcut tesisleri de sürekli yenilediklerini belirten Başkan Aktaş, Eylül 2019 Mart 2020 arasını kapsayan 6 aylık dönemde amatör kulüplere 611 araç tahsisi yaptıklarını açıkladı. Amatör spora desteklerinin devam ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Gençlik Spor Bakanlığı’mızın destekleriyle yapacağımız çalışmalardan biri de Atıcılar sahasının yenilenmesiydi. Yine bakanlık desteği kapsamında yıllardır atıl halde duran Merinos Stadı’nın yenilenmesi çalışmalara da başlayacağız. Yine Vakıf Kent Parkı içindeki spor tesisleri, Alaçam Gençlik Kampı, üniversite içerisine yeni tesisler, Mustafakemalpaşa Gençlik ve Spor Merkezi de bakanlık desteğiyle yapacağız çalışmalar arasında. U11’den U17’ye kadar tüm kategorilerde birinci ve ikinci küme, süper amatör, BAL ve okul spor müsabakaları oynanan Atıcılar Sahası da Bursa için çok önemli. Buradan 23 amatör takımımız yararlanıyor. Eylül 2019 Mart 2020 arasındaki 6 aylık dönemde sadece bu sahada 1055 resmi müsabaka oynanmış. Sahanın yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var, iyice yıpranmıştı. Spor Toto Teşkilatımızın sorumluluğunda sentetik çim zemini yeniliyoruz. Yaklaşık 1 milyon 200 bin artı KDV maliyeti olan yatımın 800 bin TL’sini bakanlık. Kalan kısmını da Büyükşehir olarak biz karşılayacağız. Çalışmayı kısa zamanda tamamlayıp, 2020 2021 sezonunda amatör takımlarımızın daha keyifli bir ortamda maçlarını yapmalarını sağlayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayan kardeş adliyeye sevk edildi Zanlı; "Konuşmak istediğim sırada sinirlerime hakim olamadım ve bıçakladım''
YEREL HABERLER Bursa'da hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayan ...
O kargocunun işine son verildi
YEREL HABERLER O kargocunun işine son verildi
”Karacabey ismi her zaman ve her yerde zirveye oynamalı”
YEREL HABERLER ”Karacabey ismi her zaman ve her yerde zirveye ...
Hemşire ablanın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı (2)
YEREL HABERLER Hemşire ablanın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ...
Saklanan kayıp altınları kriminal polisi buldu Bursa'da ev almak için sakladığı altınları olay yeri inceleme ekipleri buldu Ev almak için sakladığı altınları bulamayınca polise gitti altınları olay yeri inceleme ekipleri buldu
YEREL HABERLER Saklanan kayıp altınları kriminal polisi ...
Bursa'da dehşet anları kamerada...O hemşirenin oğlu da konuştu Hemşire ablasını dokuz yerinden bıçaklayan şüphelinin etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı 14 yaşındaki kuzenin önünde bıçakladı o anlar kameralara yansıdı Oğlu Cemal Gürkan Gülbakan: ' "Annem yaralara baskı yapın, oraya tampon yapın demesi üzerine hayatta''
YEREL HABERLER Bursa'da dehşet anları kamerada...O hemşirenin oğlu ...
Maskeli hırsızın market kasasından para çalma anı kamerada
YEREL HABERLER Maskeli hırsızın market kasasından para çalma anı ...
Sokak düğünü ve asker eğlencesinde koronavirüse rağmen halay çektiler
YEREL HABERLER Sokak düğünü ve asker eğlencesinde koronavirüse ...
TOKİ’den, Bursa’ya yeni millet bahçeli meydan
YEREL HABERLER TOKİ’den, Bursa’ya yeni millet bahçeli meydan
MEGİP'ten istihdama nitelikli eleman desteği
YEREL HABERLER MEGİP'ten istihdama nitelikli eleman desteği
(Özel) Bursa’da ’ölümüne’ asker uğurlaması Sokağı kapattılar, “en büyük asker bizim asker” dediler, konvoydaki araçların camından sarktılar
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da ’ölümüne’ asker uğurlaması Sokağı ...
Maskeli hırsız benzin istasyonunu soydu Pompacı uyuduğu sırada benzin istasyonunun marketine giren maskeli hırsız para ve sigara çalarken kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Maskeli hırsız benzin istasyonunu soydu Pompacı ...
Bursa'nın en büyük çiftçi pazarı kuruluyor 17 ilçenin ürünü bu pazarda satılacak
YEREL HABERLER Bursa'nın en büyük çiftçi pazarı kuruluyor 17 ilçenin ...
Hemşire ablanın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Hemşire ablanın bıçaklandığı olayın yeni görüntüleri ...
"Okulların açılması için ilave kaynağa ihtiyaç var"
YEREL HABERLER "Okulların açılması için ilave kaynağa ihtiyaç var"
Kargo elemanından üçlük atış Kargo çalışanı mı? basketçi mi? belli değil Bursa'da PTT Kargo elemanı kolileri kamyona basket atarken kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Kargo elemanından üçlük atış Kargo çalışanı mı? ...
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
YEREL HABERLER Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından ...
Koronavirüs şüphelileri taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER Koronavirüs şüphelileri taşıyan ambulans ile ...
Ormanlık alandaki orman yangını 1 saatlik çalışmayla söndürüldü
YEREL HABERLER Ormanlık alandaki orman yangını 1 saatlik çalışmayla ...
Kira stopajlarındaki indirim piyasayı hareketlendirecek
YEREL HABERLER Kira stopajlarındaki indirim piyasayı ...
Türkiye, GES’lerle temiz geleceğe emin adımlarla yürüyor Geleceğine yatırım yapmak isteyenler GES’lere güveniyor
YEREL HABERLER Türkiye, GES’lerle temiz geleceğe emin adımlarla ...
Berna ameliyat olabilirse yürüyebilecek
YEREL HABERLER Berna ameliyat olabilirse yürüyebilecek
Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk
YEREL HABERLER Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk
Bursa'da 150 yıllık tarihi ev küle döndü
YEREL HABERLER Bursa'da 150 yıllık tarihi ev küle döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X