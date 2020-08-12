Bursa Büyükşehir Belediyesinden eğitime destek Mikromekaniğe makro destek

Bursa’da, eğitime destek veren projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü için hazırlanan binanın tadilatını üstlendi.

Bursa’da ulaşımdan altyapıya, tarımdan spora kadar bir kadar alanda çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek çalışmalarına da kesintisiz devam ediyor. Tüm Saatçi İşadamları Derneği’nin (TÜSAD) destek ve katkılarıyla Bursa’nın en köklü okullarından Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü, Büyükşehir Belediyesi tarafından da destekleniyor. Atölye cihazlarının TÜSAD tarafından karşılandığı bölümün yer aldığı binanın tadilatı ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

“Eylül’de öğrencileri ağırlayacak”

TÜSAD Başkanı ve Pırlant Saatçilik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akpınar ile birlikte okulu ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, okul yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tadilatı süren binadaki çalışmaları yerinde gören Başkan Aktaş, daha sonra kaynak bölümüne geçerek öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Türkiye’nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü’nün bu sene ilk öğrencilerini kabul edeceğini belirten Başkan Aktaş, “Eğitim verilecek binanın tadilatıyla alakalı yapılan çalışmaları Büyükşehir Belediyesi olarak destekliyoruz. Okul Müdürümüz ve idarecilerimizden eksik ve aksaklıklar hakkında bilgi aldık. Öğrencilerimizin Eylül ayında okullarına kavuşmasını arzu ediyoruz. Okullarına geldiklerinde sıkıntı çekmemelerini arzu ediyoruz. Tophane Endüstri Meslek Lisesi, Türkiye’deki ilk 5 endüstri meslek lisesinden bir tanesidir. 152 yıllık bir okulumuzdur. Bursa’daki birçok işadamı, siyasetçi, sporcu, sanatçı ve bürokrat bu okuldan mezun olmuştur. Tophane Endüstri Meslek Lisesi’nin Bursa’da ayrı bir yeri var. Şartlarının iyileştirilmesi adına bizler de elimizden geleni ortaya koyacağız. Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü’nün de Bursa’ya vizyon katacağına inanıyorum. Sadece saatçilikle alakalı değil, İHA'larla ve SİHA’larla alakalı da önemli isimlerin yetişmesine vesile olacağına inanıyorum. Çalışmaların Bursa’mıza ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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