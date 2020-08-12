Kamyonetin çarptığı yaya yaralandı, çevredekiler film gibi izledi

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, (Bursa),(DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada ters yönde gittiği öne sürülen kamyonetin çarptığı yaya Recep Arslan (24) yaralandı. Çevrede toplananlar meraklı gözlerle müdahale anını izledi.

Kaza, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Halim Aydın (52) yönetimindeki 16 Y 7892 plakalı kamyonet iddiaya göre ters yöne girdi. Kamyonet, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Arslan'a çarptı. Kaza sonucu yaralanan Arslan'a ilk müdahaleyi çevredeki eczane çalışanları yaptı. Arslan, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansında görevli sağlık ekibinin müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların da meraklı gözlerle müdahale anını izlediği görüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-12 12:15:43



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