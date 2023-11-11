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        BURSA ORHANGAZİ TÜNELİNDEKİ ÇALIŞMA, İSTANBUL İSTİKAMETİNDE UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 01:18 Güncelleme: 11.11.2023 - 01:18
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        BURSA ORHANGAZİ TÜNELİNDEKİ ÇALIŞMA, İSTANBUL İSTİKAMETİNDE UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTURDU  
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        BURSA'da,Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu, Orhangazi Tüneli´nde asfalt yenileme ve bakım çalışma nedeniyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Okulların ara tatile girmesiyle yoğunluk daha da arttı, trafik durma noktasına geldi. 

        Ekim ayında Bursa'daki Selçukgazi Tünelinin her iki istikametinde yapılan bakım ve asfalt yenileme çalışması, bugün de Orhangazi Tünelinde başlatıldı. Gebze- Orhangazi- İzmir otoyolundaki Orhangazi Tüneli´nin İstanbul istikametindeki tünel tüpünde asfalt çalışmaları başladı. Tünelde, hasar gören asfaltların yenilenmesinin ardından ise bakım çalışmasının da yapılacağı öğrenildi. 

        UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

        Öte yandan, okulların ara tatil girmesiyle birlikte, şehir dışına seyahat etmek isteyen güzergah üzerindeki sürücüler, uzun araç kuyrukları oluşturdu. Orhangazi Tünelindeki asfalt çalışması nedeniyle, İstanbul istikametinde araç trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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