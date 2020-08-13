Oylat Güvenli Turizm Sertifikasıyla tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oylat Güvenli Turizm Sertifikasıyla tescillendi

İHA

Oylat'ta bulunan Çağlayan, Aşiyan ve Güven Otel için TSE'ye yapılan başvuru sonucunda Kovid19 ile ilgili Güvenli Turizm Sertifikası süreci tamamlandı. 1 haftalık inceleme sonrası, otellerin sertifikaları bugün düzenlenen törenle Belediye Başkanı ve Oylat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Taban'a teslim edildi.

Oylat Güvenli Turizm Sertifikasıyla tescillendi

Oylat’ta bulunan Çağlayan, Aşiyan ve Güven Otel için TSE’ye yapılan başvuru sonucunda Kovid19 ile ilgili Güvenli Turizm Sertifikası süreci tamamlandı. 1 haftalık inceleme sonrası, otellerin sertifikaları bugün düzenlenen törenle Belediye Başkanı ve Oylat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Taban’a teslim edildi.
Oylat AŞ. bünyesinde bulunan Çağlayan ve Aşiyan Oteller ile yine Oylat’ta hizmet veren Güven Otel, Kovid19 kapsamında Turizm Bakanlığı’nın 50 yatak ve üzeri bulunan turizm işletmeleri için zorunlu kıldığı Güvenli Turizm Sertifikasını almak üzere Türk Standartları Enstitüsü’ne başvurdu. TSE yetkilileri, 1 hafta boyunca 3 otelde inceleme ve çalışma yaptıktan sonra, 3 otel de belge almaya hak kazandı.
Belgeler törenle teslim edildi
TSE’nin hazırladığı Güvenli Turizm Sertifikası, bugün düzenlenen Belediye Başkanı ve Oylat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Taban ile yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu mini bir törenle teslim edildi. Törende TSE yetkilileri de hazır bulundu.
1 hafta inceleme yapıldı
Belgelerin teslimi öncesi açıklama yapan Türk Standartları Enstitüsü Baş Teknik Görevlisi Mustafa Karaman, “Bugün burada, Oylat’ta bulunan 3 otelin belgelerini takdim etmek için toplandık. 3 otelimiz de TSE’ne yaptıkları müracaat neticesinde Turizm Bakanlığı’nın, yani devletimizin ortaya koyduğu kuralları, covid19 Sağlıklı Turizm Belgesiyle ilgili belge almak istediklerini Türk Standartları Enstitüsüne ilettiler. TSE burada yaklaşık 1 hafta süren bir inceleme yaptı. Bu program neticesinde Oylat AŞ bünyesinde bulunan Aşiyan ve Çağlayan Otel ile diğer otelimi, Güven Otelin belge alması uygun görüldü” dedi. Konuşmasında vatandaşlara çağrıda da bulunan Karaman, “Buradan Türk Milletimize bir çağrı yapmak istiyoruz. Ülkemizin ve dünyanın yaşamış olduğu bu kaosa, covid19’a karşı ülkemizde alınan tedbirleri biz yeterli olarak görüyoruz. Ancak vatandaşlarımızın da buna mutlaka uyması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum. Yapılması gereken çok basit; maskeni tak, mesafeni koru ve hijyen kurallarına uy. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleceğini tehlikeye atma hakkına sahip olmadığını buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Alper Taban ise “Güzel bir günde bir yeniliği ve heyecanımızı sizlerle paylaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyada daha önce tecrübe edilmeyen bir sürecin içerisindeyiz. Bu süreçle ilgili belli bir hafıza oluşuyor. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımız, Bilim Kurulu gerekli görüş ve kanaatlerini sürekli olarak paylaşıyor. Bunlarla ilgili Bakanlıklarımız üzerinden tarafımıza ve diğer kurumlara, vatandaşlara iletiliyor. Burada halk sağlığının korunabilmesi adına bizler de buna katkı sunmak istiyoruz. Özellikle işletmeler ayağında işletmelerimizin bu konuda daha hassas ve dikkatli olması, süreci yöneten tarafta olması gerektiğine inanıyorum. Buradan hareketle şifalı incimiz Oylat’ta almış olduğumuz bu belgenin de heyecanını sizlerle bugün paylaşıyoruz. Güvenli Turizm Sertifikasıyla ilgili belgelerimizi bugün teslim alıyoruz. Tabi bu 50 yataklı işletmeler üzerinde zorunlu hale getirilmiş bir belge. Bizler de bununla ilgili başvurularımızı gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hiçbir şüpheye düşmeden, rahatsızlık duymadan buradaki otellerimizden gelip gönül rahatlığıyla hizmetlerini almaları mümkündür” dedi.
Ciddi tedbirler alındı
Belgelendirme yapılmadan önce de burada çok ciddi hazırlıklar yapıldığını anımsatan Başkan Taban, “Vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek adına gerek banyolarımızda, gerek odalarda atılması gereken adımlar atılarak vatandaşlarımızın huzurlu şekilde tatillerini geçirmeleri için ortam hazırlandı. Bugün de belgelenmeyle ilgili TSE’den bu belgeyi almış oluyoruz” diye konuştu.
Alper Taban, konuşmasında Oylat’tan da bahsederek şöyle devam etti: “Oylat özelinde şunu da belirtmek lazım; çok özel bir bölge. Doğal bir örtü içerisinde, yüksek rakımlarda ve gerçekten insan sağlığına faydalı olduğu üniversitelerce tespit edilmiş, içilebilir ve insan sağlığına etkisi ortaya konmuş olan bir güzellik. Hemen yanımızda da Oylat Mağaramız var. Burası da astım hastaları, bronşit rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza şifa dağıtan bir merkez.”
Konuşmalar sonrası 3 otelin belgeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Banyoda düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Banyoda düşen adam hayatını kaybetti
Üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili dava 7 yıl sonra yeniden başladı
YEREL HABERLER Üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili dava 7 ...
İnegöl'de selden zarar gören yollar yenileniyor
YEREL HABERLER İnegöl'de selden zarar gören yollar yenileniyor
Hikmet Karaman'dan Karacabey Belediyespor’a ziyaret
YEREL HABERLER Hikmet Karaman'dan Karacabey Belediyespor’a ziyaret
Şampuan hırsızı kamerada
YEREL HABERLER Şampuan hırsızı kamerada
Bursa-İzmir yolunda trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Bursa-İzmir yolunda trafik düzenlemesi
Çocuklarımız için mücadelemiz hiç bitmeyecek Başkan Aydın Bakan Kasapoğlu ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Çocuklarımız için mücadelemiz hiç bitmeyecek Başkan ...
Tarım Krediye yeni müdür atandı
YEREL HABERLER Tarım Krediye yeni müdür atandı
Başkan Özkan’a en doğal hediye
YEREL HABERLER Başkan Özkan’a en doğal hediye
Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor
T2’de ihale tamam sıra imalatta
YEREL HABERLER T2’de ihale tamam sıra imalatta
Yıldırımlılar sabah sporuyla sağlıklı yaşıyor
YEREL HABERLER Yıldırımlılar sabah sporuyla sağlıklı yaşıyor
Yıldızlar kupayla döndü
YEREL HABERLER Yıldızlar kupayla döndü
Nilüfer'de tiyatro buluşmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Nilüfer'de tiyatro buluşmaları devam ediyor
Üniversiteli Muhsin´i öldürülmesiyle ilgili dava yeniden görülmeye başladı
YEREL HABERLER Üniversiteli Muhsin´i öldürülmesiyle ilgili dava ...
Yıldırım’da gürültüye ‘sıfır’ tölerans
YEREL HABERLER Yıldırım’da gürültüye ‘sıfır’ tölerans
Bursa'da karakola eylem planı hazırlığı içerisinde olan DEAŞ bombacısı yakalandı Polisin şüpheli M.A.'nın evinde yaptığı aramalarda canlı bomba yeleği ve güçlendirici materyaller ele geçirildi Kundakladığı yerlerin önünde selfie çekinip örgüte yolladı DEAŞ Üyesi M.A: ''Eğer yakalanmasaydım polis karakoluna girip kendimi patlatacaktım''
YEREL HABERLER Bursa'da karakola eylem planı hazırlığı içerisinde ...
Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı
YEREL HABERLER Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı: Hedefim polis merkezinde ...
115 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi kadınlar ve çocuk kamerada
YEREL HABERLER 115 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı şüphelisi ...
Bursa'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ militanı M.A. yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada intihar yeleği ile çeşitli materyaller ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Eski eş kavgasının sanıkları adliyeye sevk edildi Bursa’da eski eşinin evlenmesine tepki gösteren genç dehşet saçtı
YEREL HABERLER Eski eş kavgasının sanıkları adliyeye sevk ...
Hikmet Karaman'dan Karacabey Belediyespor´a ziyaret
YEREL HABERLER Hikmet Karaman'dan Karacabey Belediyespor´a ziyaret
Maskeli kadın hırsızlar güvenlik kameralarını hesaba katmayınca yakayı ele verdi Bursa'da maskeli 3 kadının hırsızlık anları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Maskeli kadın hırsızlar güvenlik kameralarını hesaba ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X