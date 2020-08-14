Bursa İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı: "Koronavirüs ile yaşamayı öğrenmeliyiz"

Covid19'un en çok tanıdık kişiler vasıtası ile bulaştığını dile getiren Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaya davet etti.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid19 tedbirlerine yönelik "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla 81 vilayette gerçekleştirdiği denetimler devam ediyor. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kamu kurumlarından oluşturulan ekiplerin çapraz denetimlere devam ettiğini söyleyen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, vatandaşlarda oluşabilecek önlem yorgunluğuna karşı uyarılarda bulundu. Pandemi sürecinin tamamen atlatılabilmesi için vatandaşların uyarılara kulak vermesi gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Kaşıkcı, "Önlem yorgunluğuna dikkat edelim, Nisan Ayı'na geri dönebiliriz. Bu yüzden tedbirlere özenle uyalım” dedi.

Kaşıkcı, "Vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik konularına dikkat etmesi gerekiyor. Kişilerin mesai ve yakın arkadaşlarıyla geçirdikleri zaman önemli. 'Bu benim çalışma arkadaşım ya da yakın komşum, akrabam diyerek' bu üç kurala uymaması, dışarıda bulunan virüsü ev halkına getirmeye sebep olabilir. İş ve sosyal hayatında virüsle karşılaşıp, bunu eve taşıyan ve diğer aile fertlerine enfekte eden genç bir grup var. Bu grup kaidelere riayet etmeli. Vatandaşların maske kullanmadıklarını, maskeleri yakınlarının yanında çıkardıklarını ve onlarla birlikteyken ihmal ettiklerini çok net olarak tespit ediyoruz. Bu da bulaşın artmasını sağlayan en önemli faktörlerden bir tanesidir” diye konuştu.

Asker uğurlama, düğün, taziye gibi toplu yerlerde çok fazla yakın temasların olduğunu ifade eden Kaşıkcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Vatandaşımızın bu anlamda kendilerini rahat hissetmelerini gerektiren bir durum henüz yok. Virüs yayılıyor ve salgın devam ediyor. Bu gevşeme ve sayılar devam ederse tedbir almak zorunda kalınacak. Burada vatandaşımız yine etkilenecek. Özellikle filyasyon ekiplerine sahada yardımcı olunması gerek. Yaz sıcaklarında ekiplerimiz görevlerini zor şartlarda yerine getiriyor. Bu nedenle görevlilerin sordukları sorulara net ve doğru bir şekilde cevap verilmesi ve yapılan uyarılara dikkat edilmesi, bu savaşı kazanmamız için gerekli” şeklinde konuştu.

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