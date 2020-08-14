Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücü: Heyecanla gaza basmışım



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle bisikletliye çarpıp, yaralanmasına neden olan sürücü Fatma Yılmaz'ın (63) ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, "Heyecanla gaza basmışım" dedi.

Park Caddesi üzerinde bugün 2 dakika arayla 2 kaza meydana geldi. Saat 14.00'te yaşanan ilk kazada Fatma Yılmaz yönetimindeki 26 GJ 372 plakalı otomobil, Yalçın Üçdal'ın (55) kullandığı bisiklete çarptı. Yere düşen Üçdal, yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışının yavaşladığı caddede, 2 dakika sonra ise 2'nci kaza meydana geldi. Yaşar Çoban (51) yönetimindeki 59 TV 266 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Kara'nın (21) sürücü olduğu 16 ACY 211 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletten savrulan sürücü, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumları iyi olan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaşanan kazanın şokunu su içerek atmaya çalışan Fatma Yılmaz'ın ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Yılmaz, "Heyecanla gaza basmışım" dedi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-08-14 16:06:06



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