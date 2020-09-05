Çalıştığı mağazadan 1 milyonluk malzeme çalıp Antalya'ya tatile gittiler



Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da G.T. (29) isimli şüpheli, çalıştığı iş yerinden kardeşi H.T. (27) ve kuzeni M.T. (32) ile birlikte 1 milyon lira değerinde malzeme çaldı. Çaldığı malzemeleri E.F.´ye (29) satan G.T., elde ettiği parayla 2 araba alıp, kardeşi ve kuzeniyle Antalya´ya tatile gitti. Polis hırsızlık şüphelilerini, 600 güvenlik kamerasını inceleyerek yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi´nde faaliyet gösteren bir mağazanın deposunda, ağustos ayı içerisinde farklı tarihlerde meydana geldi. 2 yıldır çalıştığı mağazada pandemi sebebiyle esnek çalışma sistemine geçen G.T., bu durumu fırsata çevirdi. Mağazanın deposunun bütün giriş ve çıkışlarını bilen G.T., kardeşi H.T. ve kuzeni M.T. ile birlikte 2 araç kiraladı. Bu araçlarla farklı dönemlerde mağazanın deposuna giden 3 kişi, toplamda 1 milyon lira değerinde evye, banyo ve lavabo bataryası çaldı.

600 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Mağaza sahibi, depodaki ürünlerin eksildiğini fark edince durumu polise bildirdi. Konuyla ilgili inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, deponun içinde ve civarında bulunan yaklaşık 600 güvenlik kamerasını izledi. Kamera incelemelerinin ardından şüphelilerin mağaza çalışanı G.T. ile akrabaları H.T. ve M.T. olduğunu tespit eden ekipler, yakalanmaları için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda H.T.´nin çaldıkları malzemeleri E.F. isimli birine sattıkları, elde ettikleri parayla 2 tane otomobil aldıkları ve Antalya´ya gidip tatil yaptıkları ortaya çıktı. Ekipler Antalya´dan dönen 3 hırsızı evlerine gitmek istedikleri sırada gözaltına aldı. Malzemeleri satın alan E.F. ise kendisine ait depoda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.F., ifadesinin ardından serbest bırakılırken G.T., M.T. ve H.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu ise devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2020-09-05 12:52:49



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