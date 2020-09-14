Osmangazi’den temizlik hamlesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’den temizlik hamlesi

İHA

Osmangazi’den temizlik hamlesi

Koronavirüs salgınında vak'a sayılarının artmasıyla tedbirlerini en üst seviyeye taşıyan Osmangazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanını dezenfekte ediyor.
Koronavirüsün Türkiye’de ilk görüldüğü 13 Mart tarihinden itibaren dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, salgının etkilerini en aza indirmek için büyük gayret gösteriyor. Virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına teyakkuz halinde olan belediye ekipleri, ilçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakmıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, son 1 haftada toplam 57 meydan, 33 cadde ve sokak, 379 kamu binası ile 11 bin 900 konteyner ilaçladı.
Belediye ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında okul, eczane, sağlık ocağı, pazar alanları, kültür merkezleri, kütüphaneler, camiler, semt merkezleri ile spor tesislerinde de dezenfekte çalışmalarına devam etti. Ayrıca birçok noktaya el dezenfektanı yerleştirerek vatandaşın kullanımına sundu.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, virüs son bulana kadar top yekûn mücadele edeceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alternatif turizmin yeni rotası İsabey
YEREL HABERLER Alternatif turizmin yeni rotası İsabey
20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası başlıyor
YEREL HABERLER 20. Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası ...
2 öğrencinin öldüğü kazada 3 sürücüye toplam 20 yıl hapis cezası (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 2 öğrencinin öldüğü kazada 3 sürücüye toplam 20 yıl ...
"Üretim atağı pandeminin izlerini ortadan kaldırıyor” TÜMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Şahintaş, üretim rakamlarının herşeyi gözler önüne serdiğini açıkladı
YEREL HABERLER "Üretim atağı pandeminin izlerini ortadan ...
Mustafakemalpaşa’da selin zarar verdiği mağduriyetler giderilecek
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da selin zarar verdiği mağduriyetler ...
Bursaspor’da ilginç tablo!
YEREL HABERLER Bursaspor’da ilginç tablo!
Fenalaşan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye ulaştırdı
YEREL HABERLER Fenalaşan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye ulaştırdı
Karacabey’de kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER Karacabey’de kurtuluş coşkusu
Bursa'da 5 DEAŞ şüphelisi adliyede (2)
YEREL HABERLER Bursa'da 5 DEAŞ şüphelisi adliyede (2)
Bursa'da 5 DAEŞ'liden 4'ü tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Bursa'da 5 DAEŞ'liden 4'ü tutuklanırken 1 kişi adli ...
Bursaspor ara vermedi
YEREL HABERLER Bursaspor ara vermedi
Bursa'da 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücülere 20 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Bursa'da 2 öğrencinin ölümüne sebep olan sürücülere ...
Altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor
YEREL HABERLER Altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan ...
Bursaspor ara vermedi
YEREL HABERLER Bursaspor ara vermedi
Mustafakemalpaşa’nın kurtuluşunun 98. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’nın kurtuluşunun 98. yılı kutlandı
2 öğrencinin öldüğü kazada 3 sürücüye toplam 20 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER 2 öğrencinin öldüğü kazada 3 sürücüye toplam 20 yıl ...
Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, gasbettiler
YEREL HABERLER Fuhuş pazarlığıyla otel odasında tuzağa düşürüp, ...
Aşk tuzaklı soygun Otel odasına silahlarla girip, kadınlarla buluşmayı bekleyen 2 kişinin cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen 5 kişi polis tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Aşk tuzaklı soygun Otel odasına silahlarla girip, ...
Bursa'da ayrılma aşamasındaki eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Bursa'da ayrılma aşamasındaki eşini takside öldüren ...
Bursaspor taraftarı ikiye bölündü!
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarı ikiye bölündü!
Tanımadığı kişi tarafından dövüldü, 3 gün sonra hastanede öldü
YEREL HABERLER Tanımadığı kişi tarafından dövüldü, 3 gün sonra ...
Camilere Osmangazi eli
YEREL HABERLER Camilere Osmangazi eli
Bursa trafiğine bisiklet turu düzenlemesi
YEREL HABERLER Bursa trafiğine bisiklet turu düzenlemesi
At arabası üstünde sosyal mesafe ve maske kuralını alt üst ettiler
YEREL HABERLER At arabası üstünde sosyal mesafe ve maske kuralını ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X