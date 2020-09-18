Korona virüse böyle meydan okudular...Kaçak kınaya zabıta baskını Bursa’da kaçak kına gecesine ceza yağdı

Bursa’da yasak olmasına rağmen düzenlenen kına gecesine katılan 12 kişiye 42 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen yapılan kına gecesine Gemlik Belediyesi zabıta ekipleri baskın yaptı. Bir düğün salonundaki kına gecesine katılan 12 kişiye toplam 42 bin lira ceza kesildi.

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Dr. Ziya Kaya Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yasak olmasına rağmen kaçak kına gecesi yapıldığı yönünde ihbarı değerlendirdi. Harekete geçen ekipler, düğün salonuna baskın düzenledi. Zabıta, kınaya katılan 12 kişiye 3 bin 500'er liradan toplam 42 bin lira ceza kesti. Düğünün yapıldığı salon sahibi ile kına gecesini düzenleyen aileye 350'şer liradan toplam 700 lira para cezası yazıldı.

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