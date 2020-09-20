Esgin'den domates üreticisine bir müjde daha

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin'den domates üreticilerine yeni bir müjde geldi. Esgin, Türk Şeker'in Karacabey ve Mustafakemalpaşa'daki domates üreticilerinin ürünlerini hasat sonuna kadar alacağını duyurdu.

Türkiye'nin salçalık domates ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da bu yıl rekolte yüksekliği ve sözleşmeli dışı ekim sebebiyle ürün fazlalığından fiyatları düşen domates üreticisinin sorununa çözüm getiren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan ile görüşerek, Türk Şeker'in piyasayı regüle edecek salçalık domates alımını sözleşme fiyatı esas alınarak 50 bin ton alacağını duyurmuştu. Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın yanı sıra Bandırma ve Susurluk bölgesindeki salçalık domates üreticileri tarafından sevinçle karşılanan gelişme sonrasında alımlar Türk Şeker üzerinden sorunsuz devam ediyor. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üreticilere yeni bir müjde daha verdi.

Salçalık domates üreticilerinin ürünlerini hasat sonuna kadar Türk Şeker üzerinden alınmaya devam edeceğini duyuran Esgin, şunları söyledi:

"Salçalık domates üreticilerimiz ürünlerini Türk Şeker üzerinden sözleşme fiyatları esas alınarak vermeye devam ediyor. 50 bin tonluk alım garantisi dolmak üzere. Üreticimize bir müjde daha verelim. Hasadın sonuna kadar herhangi bir sınırlama olmaksızın alımlar devam edecek. Üreticilerimizin sorununa hassasiyetle yaklaşarak çözüm getiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Türk Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'a bölgemiz ve üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum."

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