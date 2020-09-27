Bursaspor, Bursa’da 4 maçtır kazanamıyor

Geçen sezon Bursa’da oynanan son iki maçını kazanamayan Bursaspor, 20202021 sezonunda çıktığı iki müsabakayı da kaybetti.

TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, iç sahada istediği skorları alamıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı’nda geçen sezon oynadığı son iki maçı kazanamayan yeşilbeyazlılar, bu seriyi yeni sezonda da sürdürüyor.

Geçen sezonun son iki müsabakasında Menemenspor’la 22, Adana Demirspor’la da 00 berabere kalan Bursaspor, 20202021 sezonunun ilk maçında yine Adana Demirspor’la karşılaşmış ve sahadan 31 mağlup ayrılmıştı. Timsah’ın, dün oynadığı Giresunspor maçında da yüzü gülmedi. Yeşilbeyazlı takım sahadan 21 yenik ayrılarak Bursa’da oynadığı üst üste 4 maçı da kazanamadı.

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