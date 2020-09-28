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Eşi dövülüp yola atıldıktan sonra araç çarpmasıyla ölen kadın: Vahşice kıydılar

DHA

Eşi dövülüp yola atıldıktan sonra araç çarpmasıyla ölen kadın: Vahşice kıydılar


Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) BURSA´da, kendisinden 25 bin lira isteyen kişilerce dövülerek, kaçırıldıktan sonra seyir halindeki otomobilden yola atılan ve başka otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Metin Özcan (38), toprağa verildi. Eşinin mezarı başında konuşan Birsen Özcan, "Ben Metin´in saçının teline kıyamıyordum. Onlar, benim kocama vahşice kıydılar" dedi.
Bursa'da, 13 Eylül gecesi merkez Osmangazi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi´ndeki eğlence mekanına arkadaşlarıyla gelen Metin Özcan, iddiaya göre, hesabı yüksek bulduğu için garsonlarla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, alkollü olduğu öğrenilen Özcan, yanında getirdiği tabancayla iş yerine atış açtı ardından da aracına binerek, kaçtı. Olayın ardından işletme sahiplerinin zararını karşılamak ve uzlaşmak isteyen Özcan, arkadaşının tavsiyesi üzerine tanıştığı Emrah K. ve İhsan Y.´den yardım istedi. İşletme sahipleriyle görüştüğünü belirten İhsan Y., iş yerindeki zararı karşılamak için kendisine ödeme yapması gerektiğini söyleyerek, Özcan´dan 25 bin TL istedi.
İhsan Y. ve Emrah K.´nin bu isteği üzerine şüphelenen Metin Özcan, işletme sahibiyle görüştü. İşletme sahibi tarafından tehdit edilen Özcan, İhsan Y.´nin de kendisini dolandırmaya çalıştığını anladı. İhsan Y. tarafından da tehdit ve takip edildiği öne sürülen Özcan, kendi aracının tanınacağını düşünerek, otomobil kiralayarak, bu aracı kullanmaya başladı. İddiaya göre, 17 Eylül sabahı işletme sahibi, Metin Özcan´ın Yunuseli Mahallesi´ndeki iş yerine geldi. Özcan´ın iş yerinin camlarını sopayla kıran işletme sahibi, içeride bulunan dolaplara ve tezgaha da zarar vererek, ayrıldı.
DARBEDİLİP, KAÇIRILDI
Aynı gün gece saatlerinde, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte kiraladığı 34 CCE 883 plakalı otomobili yıkamak için Mutlular Mahallesi´ndeki oto yıkamacıya gelen Metin Özcan, bu kez de burada kendisini takip eden Emrah K. tarafından darbedildi. Saldırı anları, oto yıkamacıdaki güvenlik kameralarına yansırken Özcan, daha sonra zorla otomobile bindirilerek, kaçırıldı.
OTOMOBİLİN ÇARPMA ANI KAMERADA
Otomobilde dövülen Metin Özcan, Fuat Kuşçuoğlu Caddesi´nde seyir halindeyken yola atıldı. Özcan´ın koşmaya başladığını gören Emrah K. ile yanındaki Deniz C., bu kez kovalamaya başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Özcan´a, başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özcan, yaklaşık 2 metre havalanarak, kaldırıma düştü. Bu anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Metin Özcan, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Vücudunun birçok yerinde kırıklar olan ve kafa travması geçiren Özcan, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Eylül´de olayla ilgilisi oldukları iddiasıyla İhsan Y. (30) ve birlikte hareket ettiği belirtilen Emrah K. (33), Fatih Mehmet G. (28), Nimet B. (36) ile Deniz C.'yi (35) evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyerek, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından 1 gün sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden Emrah K. ile Deniz C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İhsan Y., Fatih Mehmet G. ve Nimet B. hakkında 22 Eylül´de savcılığın itirazı üzerine tekrar yakalama kararı çıkarıldı. Yeniden gözaltına alınan İhsan Y., Fatih Mehmet G. ve Nimet B. de sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
6 GÜN SONRA ÖLDÜ
Hastanede tedaviye alınan Metin Özcan, olaydan 6 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özcan, 25 Eylül´de, Hamitler Kent Mezarlığı´nda toprağa verildi. Metin Özcan´ın eşi Birsen Özcan´ın cenazede ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.
'BU BİR VAHŞET'
Birsen Özcan, ziyaret ettiği eşinin mezarı başında açıklamalarda bulundu. Metin Özcan'ın ölümüne neden olan herkesin tutuklanmasını isteyen Özcan, şunları söyledi: 
"Benim kocam kara toprağın altına girdi. Onların cezalarını çekmelerini istiyorum. Bir daha başka insanlara zarar vermesinler istiyorum. Benim kocamın suçu, günahı yoktu. Ufak bir tartışmanın buraya kadar gelmesi, çok acı. Kimse kimsenin yaşama hakkını elinden alamaz. Benim eşimin yaşama hakkını elinden aldılar. Bu bir vahşet. Ben görüntüleri izleyemiyorum. Eşimi felaket bir şekilde dövüp, karga tulumba arabaya atıyorlar. Daha sonra yolda arabadan atıyorlar. Eşim ayağa kalktığında da kovalıyorlar ve başka bir araç gelip eşime çarpıyor. 6 gün yoğun bakımdaydı eşim. Yaşam mücadelesi veriyordu sonra kaybettik. Bir aileyi mahvettiler. Onların cezalarını çekmelerini istiyorum. Benim acımı hafifletecek mi? Hafifletmeyecek. Sadece biraz yüreğim soğuyacak. 20 yıl, 30 yıl, kaç yıl alırlarsa alsınlar. Onların aileleri, cezaevinde de olsa gidip onları görebilecek ama ben kocamı göremeyeceğim. Ona dokunamayacağım, sesini duyamayacağım. Ben yapanların hepsinin cezasını çekmesini istiyorum. Kimin parmağı varsa cezalarını çekmelerini istiyorum." 
'SAÇININ TELİNE KIYAMIYORDUM'
Eşinin ölümünden birçok kişinin sorumlu olduğunu dile getiren Birsen Özcan, "Bu olay komple bir şey. Tek kişinin yaptığı bir şey değil. Bir sürü insan var bunun içinde. Müzikhol sahipleri, dükkanı yağmalayanlar, diğerleri. Hepsi bu işin içinde. Kimse 'Ben yapmadım, ben etmedim' demesin. Bunların hepsi, benim eşimi bu hale getirdi. Böyle bir insanlık olamaz. Ben eşimin saçının bir teline kıyamıyordum; ama onlar vahşice kıydı. Bunların cezalarını çekmelerini istiyorum. Benim içim soğumayacak, benim kocam geri gelmeyecek. Benim dünyamı başıma yıktılar; ciğerimi, kalbimi söküp aldılar. Benim her şeyimi aldılar. Daha belki bizim çok güzel günlerimiz vardı yaşayacak ama elimizden aldılar. Ben bir an önce suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Bir an önce adaletin yerine gelmesini istiyorum" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN
2020-09-28 12:02:20

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