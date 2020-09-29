'Nilüfer Gamefest' e-spor tutkunlarını buluşturacak

Bilgisayar oyunlarına meraklı olanları internet ortamında buluşturacak olan Nilüfer Belediyesi “evde oyna” sloganıyla bir oyun festivali organize ediyor.

Günümüzde çocuk ve gençlerin bilgisayar oyunlarına olan merakı salgın koşulları ile birleşince, internet ortamında organize edilen elektronik sporlar ve oyun festivalleri de yaygınlaşmaya başladı. Bunlardan biri de Nilüfer Belediyesi, tarafından 36 Ekim tarihleri arasında organize edilen “Nilüfer Gamefest 2020” olacak. Nilüfer Belediyesi’nin, yerli girişim POGUP markası iş birliği düzenleyeceği Nilüfer Gamefest 2020, espor tutkunlarını online ortamda buluşturacak.

www.pogup.com adresi üzerinde düzenlenecek olan Nilüfer Gamefest etkinliğinde; League of Legends, Valorant ve PubG oyunlarının turnuvaları gerçekleştirilecek. Gençlerin espora teşviki, esporun ülkemizde gelişimine katkı sağlanması ve Covid19 salgını sonrası etkinliklerin daha çok online olarak düzenlenmesinin teşviki hedefiyle düzenlenen etkinlik 36 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Farklı kentlerde yapılması planlanan GAMEFEST 2020 etkinliklerinin ilki “#evdenoyna” sloganı ile Nilüfer Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilmiş olacak. Espor tutkunlarının severek oynadığı League of Legends, Valorant ve PubG oyunları ile 3 ayrı turnuvadan oluşacak etkinlikte dereceye giren oyunculara ödüller, turnuvaya katılanlara da sürpriz hediyeler verilecek.

Nilüfer Gamefest 2020 turnuvasına katılmak isteyenler, www.pogup.com internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek. Turnuvaya başvurular 2 Ekim’de sona erecek.

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