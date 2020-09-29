Yeniköy yolunda çalışmalar dolu dizgin

Karacabey’de yıllardır beklenen ve turizm bölgesine yönelik ulaşımı ciddi anlamda rahatlatacak olan Yeniköy yolunda genişletme ve düzenleme çalışmaları sürüyor.

Yeniköy yolunda genişletme ve düzenleme çalışmaları sürüyor. Son olarak Karayolları ekipleri, Ekmekçi rampasını tıraşlayıp yol seviyesine indirdi. Belediye Başkanı Ali Özkan, ekipler tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek saha görevlilerinden teknik bilgi aldı. Yeniköy yolunda genişletme ve düzenleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Düzenleme çalışmasıyla, Yeniköy yolundaki riskli noktaların ortadan kaldırıldığını belirten Başkan Ali Özkan, “Bu çalışma sayesinde sadece yol genişlemiyor, aynı zamanda keskin virajlar daha risksiz hale getirilirken, rampalar ve köprü geçişleri de büyük ölçüde rahatlıyor. Son olarak ekipler, Ekmekçi Mahallemizden sonraki büyük rampayı düzleyerek yolla aynı hizaya getirdiler. Ve çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu noktada bir kez daha AK Parti Bursa Milletvekilimiz Mustafa Esgin’e, AK Parti İlçe Başkanımız Ertem İşcan’a ve Karayolları Bölge Müdürümüz Ömer Güzel’e, ilçemiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu yol ile birlikte, tatil bölgesinde yapacakları atakların daha hızlı sonuca ulaşacağının altını çizen Belediye Başkanı Ali Özkan, “Hem tabiat hem deniz hem de ekonomik tatil imkânı ile tatilcilerin gözde tercihi haline gelen Yeniköy, yaptığımız tanıtım atıkları neticesinde bölgenin parlayan yıldızı oluyor. Bu yol sâyesinde önemli bir eksiklik de böylece ortadan kaldırılmış olacak” dedi.

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