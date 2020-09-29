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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ton: “İşgâlci Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanındayız”

İHA

Ton: “İşgâlci Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanındayız”

Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi Başkanı Handan Askeran Ton tarafından yapılan basın açıklamasında, işgâlci ve saldırgan Ermenistan’a karşı Azerbaycan’ın yanında oldukları bildirildi.
Başkan Handan Askeran Ton, “27 Eylül 2020 saat 06.00’da AzerbaycanErmenistan sınır hattında Ermeniler tarafından başlatılan ve sivilleri hedef alan saldırı sonucu başlayan çatışmalar ve bölgedeki gerginlik iki günden beri devam etmektedir. 30 yıldan beri haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal ettiği kadim Türk Yurdu Karabağ’ı Asala artıklarının ve PKK’lıların terör yuvası haline getirdiği Ermenistan alışkanlık haline getirdiği tacizkâr tutumuna karşı Azerbaycan, vatan topraklarını savunmak için meşru müdafaa hakkını kullanarak gereken cevabı silahlı kuvvetleriyle vermiştir” diye konuştu.
1992 yılında Avrupa Güvenlik İş birliği Teşkilatının ve 1993 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, işgâl edilen toprakların boşaltılması konusunda aldığı kararlara atıfta bulunan Handan Askeran Ton, buna rağmen Ermenistan’ın geri adım atmadığına dikkat çekti. Handan Askeran Ton sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bütün bunlara rağmen Ermenistan geri adım atmamış ve konunun çözümü için oluşturulan Minsk Grubu eş başkanları (RusyaFransaABD) sorunun çözümü için değil çözümsüzlüğü yönünde tavır sergilemiştir.1988’den bu yana Ermeni işgalcilerin başlattığı bu süreçte 30 bin Azerbaycan Türk’ü hayatını kaybetmiş, bir milyon insan doğduğu topraklardan çıkartılmıştır. Binlerce yaralı ve kayıplar ile özellikle Hocalı’da kadın, çocuk, yaşlı demeden uygulanan insanlık dışı soykırım Ermeni gaddarlığının dünyanın gözü önünde sergilenen gerçekleridir.”
Azerbaycan’ın bugün devletiyle ordusuyla ve halkıyla tek yürek olduğunun altını çizen Handan Askeran Ton, “Azerbaycan, Ermeni küstahlığına, dış mihraklarla beslenen cüretkarlığına karşı vatan topraklarını korumak ve işgal altındaki Karabağ’a kavuşmak için bütün irade ve azmini tek yürek olarak ortaya koymuştur. Yeniden müzakere masasına çekmek ve süreci belirsizlik içinde bırakmak için devreye giren art niyetli güçlerin bu kez başarılı olamayacağını umut ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerince yapılan her türlü destek açıklaması Azerbaycan Türkleri için en büyük moral kaynağı olmuştur. Azerbaycan ordusunun başarısı 30 yıllık adaletsizliği ve işgali sonlandıracak, Karabağ toprakları yeniden Azerbaycan Türk’ünün vatanı olacaktır. Azerbaycan Kültür Derneği Bursa Şubesi olarak kardeşlerimizin yanındayız. Haklı ve milli mücadelelerinin başarıyla sonuçlanacağına inanıyoruz. Allah Azerbaycan ordusunu ve Mehmetçiklerini korusun ve zaferler nasip etsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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