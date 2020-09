Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’den Serdar Özkan açıklaması

Tuzlaspor maçı öncesi açıklamalar yapan Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, “Serdar Özkan konusuyla ilgili olarak biz bu kulübün menfaati için her kararı alabiliriz” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Tuzlaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam öncelikle Giresunspor maçında yapılan hatalardan bahsetti, ardından da Serdar Özkan konusunda gelen soruyu şu şekilde cevapladı: “Biz tamamen maça odaklandık. Kaos ortamına girmek istemiyorum. Şunu net bir şekilde söylenilirim. Biz bu kulübün menfaati için her kararı alabiliriz. Bu her futbolcu için geçerli. İlerleyen günlerde de net bir açıklama yaparız. Ama biz sadece Tuzlaspor maçında odaklanmış durumdayız. Bu konularla alakalı gerekli günlerde ben veya başkanımız gerekli açıklamayı yapacak. İsim önemli değil. Kulübün menfaati ne gerektiriyorsa, buranın huzuru ve refahı anlamında iyi çalışma ortamı için ne gerekiyorsa onu yapacağız”

“Başkanımız ve yönetimimiz çok uğraşıyor”

Transfer tahtası ve puan silme ile ilgili Mustafa Er şunları söyledi: “Başkanımız ve yönetimimiz çok ciddi anlamda uğraşıyor. Ben de konularla alaka istişare halindeyim. Ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah iyi haberler alırız diye düşünüyoruz. Biz tamamen sahaya bakıyoruz. Neler yapabiliriz, ona bakıyoruz. Başkanımız gerekli açıklamayı yapacaktır.”

“Millî maç arasında kamp yapacağız”

Mustafa Er, Tuzlaspor maçıyla ilgili olarak ise, “İyi transferler yaptılar. 3 maçta 7 puan aldılar. Zor maç olacağını biliyoruz. Ama biz oraya a kazanmaya gideceğiz. Milli maç arasında da kamp yapacağız. Bolu’da gerçekleşecek. Orada da 12 hazırlık maçı yapacağız” dedi.

