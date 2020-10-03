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TOFAŞ - Büyükçekmece Basketbol: 94-85

DHA

TOFAŞ - Büyükçekmece Basketbol: 94-85


Gürkan DURAL / BURSA (DHA) TOFAŞ Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 2´nci haftasında sahasında Büyükçekmece Basketbol´u 94-85 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2´nci hafta mücadelesinde sahasında Büyükçekmece Basketbol´u konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda pandemi önlemleri gereğince seyircisiz oynanan maça Berk Uğurlu, Sean Kilpatrick, Akoon-Purcell, DJ White, Jeremy Simmons beşiyle başlayan Bursa temsilcisi, ilk basketini Simmons ile buldu. Rakibin sayılarına DJ White, Akoon-Purcell ve Semaj Christon ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, 5. dakikayı 8-11 geride geçerken, Sean Kilpatrick´in üçlüğüyle 12-11 üstünlüğü sağlayan ev sahibi takım Jeremy Simmons ile pota altından üst üste skor üreterek 7. dakikada durumu 16-13 yaptı. Çeyreğin sonunda da DJ White, Semaj Christon ve Muhsin Yaşar´ın elinden sayılar bulan TOFAŞ, ilk periyodu 25-16 önde kapattı.
İkinci çeyreğe 5-0´lık seri ile başlayan Büyükçekmece´nin bu serisine Akoon-Purcell ile son veren TOFAŞ, Berkan Durmaz´ın üçlüğü sonrası Muhsin Yaşar´ın alley-oop smacıyla 13´üncü dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 32-21. Berkan Durmaz´ın üçlükleri sonrası Berk Uğurlu ve Sean Kilpatrcik´in kaydettiği 3 sayılık basketlerle 17.40´ta 46-40 üstünlüğünü koruyan mavi-yeşilli ekip, Kilpatrick ile skor üretmeye devam etti ve soyunma odasına 50-44 önde girdi.
Üçüncü periyoda Jeremy Simmons, Berkan Durmaz, Akoon-Purcell ve Semaj Christon´ın basketleriyle 8-0´lık seri bularak başlayan TOFAŞ, 22´nci dakikada farkı 14´e (58-44) çıkardı. Semaj Christon´ın penetreleriyle üst üste sayılar bulmaya devam eden Bursa ekibi, Sean Kilpatrick´in üçlüğüyle 25´inci dakikada durumu 67-52´ye getirdi. Semaj Christon-Sean Kilpatrick ikilisinin sayılarının yanında Berk Uğurlu ve DJ White da skora katkı verdi son periyoda 77-62 TOFAŞ üstünlüğüyle geçildi.
Dördüncü çeyreğin başında DJ White´ın üçlüğü farkı 17´ye (80-63) çıkarırken; Akoon-Purcell ve Jeremy Simmons´un basketleri bitime 4.19 kala skoru 86-69 yaptı. Kalan sürede arayı kapatmaya çalışan Büyükçekmece´ye Semaj Christon´ın serbest atışlarının yanı sıra Sean Kilpatrick ve Berkan Durmaz´ın üçlükleriyle karşılık veren TOFAŞ, parkeden 94-85 galip ayrıldı.
Büyükçekmece karşısında TOFAŞ´ta ABD´li oyunculardan Sean Kilpatrick 23 sayı, 6 ribaund, 6 asist ile maçın en skorer ismi olurken; Semaj Christon 17 sayı, 5 asist; Berkan Durmaz 4´te 4 üçlük isabetiyle 14 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve Jeremy Simmons da 12 sayısının yanında 8 ribaund, 6 asist ile katkı verdi. TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 3´üncü haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile kozlarını paylaşacak. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu´ndaki maç saat 15.15´te başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-10-03 22:53:46

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