Kolunu makineye sıkıştıran işçi yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasında meydana gelen olayda, kolunu makineye sıkıştıran Gürdal Kaşık (44), yaralandı.

Olay, saat 13.00'te İnegöl ilçesindeki, Mahmudiye Mahallesi, Çavdar Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Ahşap kesim makinesinde çalışan Gürdal Kaşık (44), sol kolunu makineye sıkıştırdı. Acılar içinde kalan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. Makinede kurtarılan Kaşık, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-06 15:01:37



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