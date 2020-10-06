Kolunu makineye sıkıştıran işçi yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya firmasında meydana gelen olayda, kolunu makineye sıkıştıran Gürdal Kaşık (44), yaralandı.
Olay, saat 13.00'te İnegöl ilçesindeki, Mahmudiye Mahallesi, Çavdar Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Ahşap kesim makinesinde çalışan Gürdal Kaşık (44), sol kolunu makineye sıkıştırdı. Acılar içinde kalan işçinin yardımına arkadaşları yetişti. Makinede kurtarılan Kaşık, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2020-10-06 15:01:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.