Kimseyi muhtar olduğuna inandıramıyor Türkiye'nin en renkli muhtarı Bursa'da

Bursa'da renkli kişiliğiyle öne çıkan köy muhtarı, kimseyi muhtar olduğuna inandıramıyor.

Gemlik ilçesinin Karacaali köyü muhtarı Göksel Noca (52), renkli kişiliğiyle ön palana çıkıyor. Rengarenk giyinen, şarkı söyleyen ve yaptığı programlarla on binlerce izleyiciye ulaşan muhtar çok seviliyor. Noca, "Nen ne iş yapıyorsun" diyenleri köy muhtarı olduğuna bir türlü inandıramıyor. Köyün sokaklarında şarkılar söyleyerek gezen muhtarı köylüler çok sevip sayıyor. Bilhassa Gemlik ilçesine gittiğinde ilgi ve sevgiden sokaklarda yürüyemiyor. Evli ve 2 çocuk babası Göksel Noca, muhtarların kurduğu koroda da şarkı söylüyor.

Muhtar olduğuna kimseyi inandıramadığını ifade eden Karacaali Muhtarı Göksel Noca, "Muhtar olmak aklımın ucundan bile geçmiyordu. Köylülerin teklifiyle muhtar oldum, şu an üçüncü dönemim. Renkli bir kişiliğim var. Hayatımda, evimde de böyleyim. Her gittiğim yere de bunu yansıtıyorum. İlçede yerel bir internet sitesi var, orada 'Muhtar firarda' diye program yapıyorum. Program çok beğenilip takip ediliyor. Muhtar arkadaşların kurduğu koroda şarkı söylüyorum. 'Siz muhtarmışsınız, nerenin muhtarısınız' diye soranlara, şaka yollu, 'Etiler muhtarıyım' diyorum. Kimse muhtar olduğuma inanmıyor. 'Böyle muhtar olmaz' diyorlar" şeklinde konuştu.

