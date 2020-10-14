Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı (2)

Bakan Selçuk açıkladı: Bu haftadan itibaren başlıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



OTOMOBİLDE UYUŞTURUC ELE GEÇİRİLDİ

Bursa'da, uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Yakup U.'yu otomobiliyle seyir halindeyken yakalayarak, gözaltına aldı. Otomobilinde yapılan aramada, torpido gözlerinde ve müzik sisteminin arkasına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakup U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2020-10-14 15:39:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.