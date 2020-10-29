Elektrikli bisikletini çalan kişiyi peşine düşüp, yakaladı; o anlar kamerada



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da iş yerinin önündeki elektrikli bisikleti çalınan esnaf, şüpheliyi 2 arkadaşıyla birlikte kovalayıp, yakaladı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi´nde meydana geldi. Oto aksesuarları satan iş yeri sahibi İzzet Karakurt, elektrik bisikletini şarj etmek için dükkanının önüne park etti. Dükkanda bulunan Karakurt ile 2 arkadaşı, bir kişinin elektrikli bisikletin çevresinde dolaştığını fark etti. Elektrikli bisikleti alıp, kaçtığını görünce de arkadaşlarıyla birlikte şüphelinin peşine düştü. Karakurt, yaklaşık 50 metre sonra şüpheliyi elektrikli bisikletle yakaladı. Ardından da polisi aradı. Gelen polis ekipleri Erhan S. (26) olduğu ortaya çıkan şüpheliyi gözaltına aldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan hırsızlık ve kovalamaca anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elektrikli bisikletin yanında bir süre dolaştığı, bisiklete binip hareket ettiği ve kovalamaca görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-10-29 13:51:12



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