Mantar toplamayan giden yaşlı kadın dağda kayboldu

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Bursa'nın Keles ilçesinde mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kaybolan 80 yaşındaki kadını arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Dağdemirciler köyünde yaşayan 80 yaşındaki Zübeyde Aydoğdu, öğlen saatlerinde mantar toplamaya gittiği ormanlık alanda kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine jandarma ile AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Köy halkının da yardımı ile geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor.

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