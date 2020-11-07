Korona virüs testi pozitif çıkan başkanın telefon isyanı

Korona virüse yakalanan Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, hastalığının duyulmasıyla birlikte yüzlerce telefon aldığını belirterek, "Ben kovid hastasıyım, lütfen çok zorunlu olmadıkça aramayın" dedi.

Geçtiğimiz çarşamba günü korona virüse yakalandığı açıklanan Bursa'nın Keles ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Keskin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, iki günde yüzlerce telefon almasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Başkan Keskin, "Sevgili dostlar, sosyal medyada Covid19 olduğum duyuruldu. Bu sabah telefonla aranmamam gerektiğini yazdım. Hiç tınlayan yok. Ben sizleri çok seviyorum, siz de beni çok seviyorsunuz ki arıyorsunuz. Hakikaten seviyorsanız, lütfen çok zorunlu olmadıkça aramayın. Biraz önce saydım iki günde 500 kişi aramış. Ve ben Covid19 hastasıyım. Lütfen telefonunuza çıkmadıysam küsmeyin" diye yazdı.

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