Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa'daki maçları ertelendi

Turşu bidonundan mazot deposu yapılan kamyonun sürücüsüne 11 bin lira ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Frutti Extra Bursaspor'da 8 kişide koronavirüs görülmesi üzerine, temsilcimizin 7Days EuroCup'ta Nanterre 92 ve Promitheas Patras'a karşı oynaması planlanan karşılaşmalar ertelendi.

Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre; Frutti Extra Bursaspor'un, Fransa temsilcisi Nanterre 92 ve Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile oynaması planlanan karşılaşmalar, yeşil-beyazlı ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Maç tarihlerinin önümüzdeki günlerde, organizasyon tarafından duyurulacağı belirtildi.

Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncu, 3 teknik kadro personeli ve 1 idari kadro personelinin koronavirüs testleri pozitif sonuçlanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2020-11-16 11:41:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.