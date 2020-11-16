Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa'daki maçları ertelendi

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - Frutti Extra Bursaspor'da 8 kişide koronavirüs görülmesi üzerine, temsilcimizin 7Days EuroCup'ta Nanterre 92 ve Promitheas Patras'a karşı oynaması planlanan karşılaşmalar ertelendi.
Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre; Frutti Extra Bursaspor'un, Fransa temsilcisi Nanterre 92 ve Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras ile oynaması planlanan karşılaşmalar, yeşil-beyazlı ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Maç tarihlerinin önümüzdeki günlerde, organizasyon tarafından duyurulacağı belirtildi.
Frutti Extra Bursaspor'da 4 oyuncu, 3 teknik kadro personeli ve 1 idari kadro personelinin koronavirüs testleri pozitif sonuçlanmıştı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2020-11-16 11:41:48
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