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“Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: “Son dakika penaltısıyla kazandığımız için mutluyuz”

İHA

“Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan: “Son dakika penaltısıyla kazandığımız için mutluyuz”

Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan, Adanaspor maçının ardından, “İlk yarıda net pozisyonlar vardı, maçı koparabilirdik. Son dakika penaltı golüyle kazandığımız için de mutluyuz” dedi.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında Adanaspor'u evinde 10 yenen Bursaspor'da teknik sorumlu Fazlı Tan, müsabaka sonrası
düzenlenen basın toplantısında, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını ifade etti. Oyuncularının iyi mücadele ettiğini altını çizen Tan, "Kazandığımız için mutluyuz. Maça iyi başlayan taraf bizdik. İlk yarıda net pozisyonlar vardı, maçı koparabilirdik. İkinci yarıya da iyi başlayan taraftık. 60'ncı dakikadan sonra biraz düştük ve rakip oyunu dengeledi. Son dakikalarda da olsa bir penaltı golüyle kazandık. Yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. Bu maç moral oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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