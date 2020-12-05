Kasksız sürücü motosikleti yüzüstü yatarak kullandı

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BURSA, (DHA)BURSA'da, plakasını söktüğü motosikleti kasksız ve yüzüstü yatarak kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BursaAnkara Otoyolu´nun Ankara istikametinde bir genç, motosikleti üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Motosikletin plakasını da söken kasksız sürücü, yoldan geçen araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA/(DHA)

2020-12-05 09:45:29



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