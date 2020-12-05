Yola atlayan kedinin neden olduğu zincirleme kaza kamerada

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Muammer İRTEM-Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA´da yola atlayan kedi, zincirleme kazaya neden oldu. 4 otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 22 Kasım günü İzmir Yolu Caddesi Ataevler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, aniden yola atlayan kediye çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen otomobil, yavaşlayan otomobile çarptı. Aynı yöne giden iki otomobil de kazaya karıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Abdulselam UĞUR

2020-12-05 09:51:22



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