Yaşlı kadının yarım metreyle kurtulduğu kaza, mobesede

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen yaşlı kadın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin altında kalmaktan yarım metreyle kurtuldu. Kaza, mobese kamerasına yansıdı.

Kaza, 26 Eylül günü, Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hız nedeniyle sürücüsü C.D.´nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp, yola savruldu.

Trafik lambası direğine çarptı. Yaya geçidinde yolun karşısına geçmek için bekleyen yaşlı kadın ise otomobilin altında kalmaktan yarım metreyle kurtuldu. Kaza, mobese kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-12-05 10:38:10



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