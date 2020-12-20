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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite-Sanayi işbirliğine MaysanMando katkısı

İHA

Üniversite-Sanayi işbirliğine MaysanMando katkısı

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ), TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında firmalarla gerçekleştirdiği protokollere her geçen gün yenisi ekleniyor. Türkiye’nin amortisör üretimi yapan ilk şirketi olan MaysanMando, BUÜ ile 3 doktora öğrencisi için anlaşma imzaladı.
Bursa’nın önde gelen sanayi kuruluşlarından MaysanMando, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Projesi’ne üç doktora öğrencisi ile destek verdi. Protokol imza töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, MaysanMando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül ile fakülte ve enstitü yöneticileri hazır bulundu. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Bu projeyi oldukça önemli buluyoruz. Bursa’nın, Türk sanayi ve ekonomisindeki yeri ile üniversitemizin eğitimdeki yeri ve konumunu mukayese ettiğimizde bizim bu proje içerisinde olabildiğince fazla yer almamız gerektiğine inandık. ÜniversiteSanayi işbirliğinde ciddi bir mesafe aldık. Bizim yetiştireceğimiz öğrenciler, sizin belirleyeceğiniz problemlere çözüm üreterek, öncelikle üniversiteye, sonra size, son olarak da kentimize ve ülkemize katma değer oluşturacak projeler üretecekler. Nihayetinde Bursa’nın ve ülkemizin kazanacağını düşünüyoruz. Bu projede bizimle işbirliği yapan ve paydaşımız olan MaysanMando firmasına ve yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.
MaysanMando Genel Müdürü Tülay Hacıoğlu Şengül ise son 20 yılda Türkiye otomotiv endüstrisinin ciddi bir ilerleme kaydettiğini vurguladı. Daha önce sadece üretim ve montaj faaliyetlerine ağırlık verildiğine işaret eden Tülay Hacıoğlu Şengül; “Özellikle son 10 yıla baktığımızda artık tasarım merkezi haline de geldik. Sanayimizin gelişmesi için sadece üretim yapan değil, gelişime açık ürünler tasarlayan grupta olmamız lazım. Otomotiv endüstrisi hem bir gelişim hem de bir dönüşümün içerisinde. Otomotiv dediğimiz kavram artık değişiyor. Üretim konusunda çok fazla rakibimiz var. ArGe yeteneklerimizle biz eğer nihai ürüne fark oluşturabilecek bir şeyler dâhil edebilirsek işte o zaman rekabetçi oluyoruz. Bugün ürünler nereye giderseniz gidin hemen hemen aynı fiyatlarda bulunabiliyor. Dolayısıyla bizim fark oluşturacak ürünler tasarlayarak etkimizi göstermemiz gerekiyor” diye konuştu.
Bu anlamda üniversitelerle işbirliği yapmanın daha fazla ön plana çıktığının altını çizen Şengül; “Üniversitelerde işin teori kısmı gerçekten yoğun, sanayide de bu işin pratiği çok hareketli. Eğer bu ikisinin kombinasyonunu oluşturabilirsek hepimizin kazançlı çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Bursa Uludağ Üniversitesi ile MaysanMando arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Doktora süresi içerisinde 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkânına sahip olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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